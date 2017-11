Уручени контракти польопривреднїком

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду додзелєл 154 контракти польопривреднїком за набавку опреми и вибудов експлатацийних студньох, зоз чим як поведзене, буду наводньовани нови 913 гектари орачей жеми у Войводини.

Польопривреднїки хтори достали средства преважно ше занїмаю зоз продукцию желєняви и, як гваря, тоти средства им ше здаю за унапредзенє польопривредней продукциї.

За набавку опреми за наводньованє и вибудов експлоатацийних студньох опредзелєни додатни 92 милиони динари, а вкупна вредносц инвестицийох виноши 164 милиони динари.

Вук Радоєвич, покраїнски секретар за польопривреду, гвари же од 154 польопривреднїкох аж 95 ище нє маю 45 роки, лєбо жени ношителє польопривредних ґаздовствох.

У тим року ресорни секретарият обезпечел 472 милиони динари за наводньованє, з чим оможлївене же би под залївнима системами були нови 5,5 тисячи гектари орачей жеми.

