У Ґосподїнцох преславени Кирбай

ДЮРДЬОВ – Нєшка, 21. новембра, на швето Собору архистратига Михаила по юлиянским календаре, у грекокатолїцкей церкви св. Архангела Михаила у Ґосподїнцох преславене храмове швето – Кирбай.

Службу Божу предводзел о. Яков Кулич, а сослужели о. Владислав Рац, о. Юлиян Рац, о. Михаил Холошняй и о. Платон Салак. На Служби присуствовали о. Иґор Вовк и домашнї ґосподїнски парох о. Данил Задрепко, котри на Служби уручел Подзекованя особом котри нєсебично помагали и даровали церкву.

У своєй казанї о. Яков Кулич здогаднул на присутносц ангелох и пожадал най каждого чува його Ангел Хранитель, а най покровитель церкви благослови роботу и молитви вирних. Служба закончена зоз святочним обходом коло церкви.

На Служби шпивал и апостол читал новосадски дзияк Йовґен Надь. По Служби означованє швета предлужене по обисцох ґосподїнских грекокатолїцких парохиянох зоз госцами и приятелями.

