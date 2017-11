И у Беркасове преславени Кирбай

БЕРКАСОВО – На швето Собору святого архангела Михаила, нєшка 21. новембра, церква и вирни у Беркасове преславели храмове швето Кирбай.

Шветочну Службу Божу предводзел о. Михайло Режак, парох у Шидзе и декан сримски, а сослужели ище седемцме паноцове зоз нашого Апостолского еґзархату и Крижевского владичества.

Отец Владислав Варґа, парох у Сримскей Митровици, у казанї увагу дал Луциферови, хтори бул ношитель шветла и перши при Богови алє, як визначел о. Варґа, погришел, бо сцел буц перши. Вон поручел вирним най и їх живот будзе як шветло любови, доброти и милосердия и же би на тот способ шлїдзели архангела Михаила.

После Служби Божей бул обход коло церкви зоз читаньом Євангелийох, а на концу одшпиване „Многолїствиє“.

