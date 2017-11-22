На пияток едукация за руских новинарох

НОВИ САД – Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) на тот и шлїдуюци пияток, 24. новембра и 1. децембра, орґанизує едукацию за новинарох и редакторох котри информую по руски, а у сотруднїцтве з Оддзелєньом за медийни студиї Филозофского факултету у Новим Садзе.

На дводньовим семинаре нашим новинаром и редактором буду преподавац професоре з Оддзелєня за медийни студиї на тему цензури, а лекторка нашей новинско-видавательней установи о гранїцох уметнїцкей шлєбоди и иновацийох у язику.

Пияткова едукация будзе у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох од 9,30 до 14 годзин.

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