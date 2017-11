Того викенду будзе Фестивал народней шпиванки „Маковицка струна”

БАРДЕЙОВ/ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – На соботу и нєдзелю, 25. и 26. новембра, у Бардейове и Прешове у Словацкей будзе отримани 45. Фестивал народней шпиванки „Маковицка струна”.

През два днї наступя познати словацки шпиваче, предходни побиднїки, та то и свойофайтова ретроспектива потерашнїх фестивалох, хтори чува и промовує народни писнї Русинох-Українцох Словацкей. У Бардейове Фестивал „Маковицка струна” будзе отримани на пияток, 25. новембра у Спортскей гали „Мир”, а на програми два концерти. На нєдзелю у Прешове, домашнї Фестивалу будзе Театер Йонаш Заборски, у чиїх просторийох програма почнє на 15 годзин.

На Фестивал одпутує и пейцчлена делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї, котру предводзи Деян Бобаль.

(Опатрене 1 раз, нєшка 24)