Поверителє „АБЦ ФУД” збераю подписи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє керестурских паприґарох „Капсикум анум” орґанизує акцию збераня подписох поверительох з „Д” класи хладзальнї „АБЦ ФУД” на основи котрих би їх заступнїца др Мария Йоксович поднєсла виновну прияву пре, як вона толкує, оправдани нагадованя скриваня реалного стану дїлованя Хладзальнї.

Розправа о Напредок пририхтаним планє реорґанизациї (НППР) котри спред „АБЦ ФУД” придати того року, з чим застановени до теди важаци План, уж одкладана два раз, а тераз є заказана за 1. децембер. Понеже по законских предписаньох о прейдзеним часу од подношеня вимоги (шейсц мешаци) за НППР, суд бул у обовязки зняц забрану кладзеня административних забранох.

– Нагадуєме же ше дїлованє Хладзальнї одвива прейґ рахункох другей фирми, понеже видзиме же роботнїки робя и же ше тарґовина одвива, а на рахунку „АБЦ ФУД” нєт анї динара, а ми як поверителє би мали право наплациц остатнї два рати по Плану реорґанизациї котри зме скорей прилапели – дознаваме од Душици Орос предсидательки Здруженя паприґарох.

Одход на розправу о НППР 1. децембра орґанизує Здруженє керестурских паприґарох, котре тиж поволує шицких поверительох же би у цо векшим чишлє пришли до Привредного суду у Зомборе, же би судийка видзела численосц поверительох з „Д” класи.

