Положени фундаментни камень за нови будинок РТВ

НОВИ САД – После 18 рокох од валяня старого будинку Радио-телевизиї Войводини, котри звалєли ракети НАТО алиянси, нєшка на Мишелуку при Новим Саду, фундаментни камень за нови будинок РТВ-а положели предсидатель Сербиї Александар Вучич и предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович.

Предсидатель Вучич з тей нагоди виявел же НАТО пакт пред 18 роками, пре погришну политику, з бомбами одвитовал новинаром и звалєл будинок котри стал на тим месце.

Предсидаетль Покраїнскей влади Иґор Мирович гварел же роботи на будинку буду закончени найпознєйше до половки 2019. року. Вон додал же нє сце вплївовац на нукашнї одношеня и ушорйовацку политку Радио-телевизиї Войводини, цо, як гварел, почитованє символики РТВ-а котру вона ма за цалу жем, бо РТВ модел котри треба провадзиц, з оглядом на програму котра ше емитує на сербским и на 14 язикох националних меншинох.

Предсидатель Скупштини АПВ Иштван Пастор виявел же РТВ прегварела през телевизийни Дньовнїк пред 42 роками, а у сновательних документох теди остало записане же ТВ НС будзе правиц програму надпросекового квалитету. Чи ше тото удало? Були напредованя и паданя, квалитет мож оценьовац, алє ґенерациї новинарох ше намагали робиц по мерадлох интеґритета и своєй совисци, оценєл Пастор и додал же заверанє до своїх културних кругох приводзи до провинциялизма и же є нє добре анї за тоту медийску хижу, анї за сами национални заєднїци котри жию у Войводини.

Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич гварел же нєшка, после 18 рокох, знїмаме рубец з твари, алє гевтот на шерцу остава. Нєшка виправяме єдну историйну нєправду: нєшка будуєме, нє валяме.

Визначуюци важносц нєшкайшей подїї, ґенерални директор РТВ-а Миодраґ Копривица присутних здогаднул на историят и значенє нашей медийскей хижи. Вон гварел же РТВ уж 70 роки продукує радийску, а скоро 50 роки телевизийну програму, и же вона нє лєм медийна хижа, алє културна вертикала Войводини.

Копривица гварел же тоту хижу продукция на 14 язикох нє виратовала од знїщованя 1999. року, и же од теди, у нєможлївих условийох, випродуковани три милиони минути програми.

-Предлужиме активносци на тим же би РТВ постала центер информованя у Подунавю. Факт же средства зоз буджету то средства гражданох, обовязує менаджмент же би ше ґу нїх одношел одвичательно. Обецуєме же будземе шпоровац пенєж, алє нє и себе, заключел ґенерални директор РТВ.

