Почали пририхтованя за жимске стретнуце у духу Тезея

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – Млади з Апостолского еґзархату за грекокатолїкох у Сербиї ше и того року можу приявиц за Паломнїцтво довирия, до Базелу у Швайцарскей.

Паломнїцтво довирия обдумане за младих од 16 до 35 роки, хтори свою виру до Бога порихтани подзелїц з другима, сцу указац и учиц толеранцию и довириє. Паломнїцтво будзе тирвац од 26. децембра по 3. януар 2018. року, а на драги до Базелу нащиви ше Галштат и Салцбурґ.

Паломнїки буду змесцени у фамелийох у Базелу и цалей реґиї, або на розличних местох (виронаучни сали, школи, интернати). Шицки зоз собу треба же би вжали мех за спанє.

Уж 1. януара плановани кратки одход до Цириху, потим Венециї, а паломнїки 3. януара у ранших годзинох паломнїки приходза дому.

Цена паломнїцтва виноши 180 евра до хторих ураховани превоз, партиципация/метро карточка/костиранє, траєкт у Венециї и здравствене осиґуранє.

Приявиц ше мож и информациї Иванови Гардийови на тел. 063/88-96-467, Иґорови Щурукови на тел. 067/20-38-243, лєбо по е-адреси: hardi.ivan@gmail.com, а од Гардия мож достац и вецей информациї о Паломнїцтве.

Прияви буду тирвац покля єст места у автобусу а, як дознава Рутенпрес, єст ище коло 20 шлєбодни места.

