Умарла учителька и панїматка Мелания Планчак

РУСКИ КЕРЕСТУР – Учителька и панїматка Мелания Планчак упокоєла ше нєшка у Руским Керестуре, у своїм 88. року живота.

Мелания Планчак (дзивоцке Канюх), народзена 13. мая 1929. року. Учительску школу закончела у Сримских Карловцох и Суботици 1950. року. Перше роботне место було у єй родним валалє, у Руским Керестуре дзе робела дас рок. Накадзи ше одала за паноца, о. Кирила Планчака, премесцена є до Нового Орахова дзе робела осем роки, а потим, кед єй супруг Кирил премесцени на душпастирску роботу до Руского Керестура, єден рок робела и у Коцуре.

До Руского Керестура учителька Мелания ше враца и роби од 1962–1969. року. Найдлужей робела у Петровцох у Сриме дзе ше цала фамелия преселєла кед єй супруг Кирил меновани за петровского пароха, 1969. року. Ту такой почала робиц як учителька класней настави, а по одходу Вири Гудаковей до Петроварадину, пребера годзини руского, а познєйше и українского язика.

У Петровцох, окрем настави, учителька пририхтовала шицки школски програми з нагоди державних шветох, вєдно зоз КПД “Яким Гарди”. У школи пририхтовала рочни школски часопис за литературни роботи “Венчик”. У Петровцох була и директорка подручней школи, хтора припадала под вуковарску ОШ Други конґрес КПЮ, одкаль одходзи до заслуженей пензиї 1985. року, после полних 35 рокох служби. Зоз своїм супругом теди одходза до Нємецкей, дзе о. Кирил предлужує свою душпастирску роботу у Нирнберґу. З Нємецкей ше врацаю до Руского Керестура 1998. року, ґу своїм дзецом и унуком.

За свою витирвалу роботу у просвити учителька достала вецей припознаня и награди, а єдно з нїх и Припознанє „Осиф Фа” Дружтва за руски язик, литературу и културу 2016. року за длугорочну воспитно-образовну роботу зоз школярами.

Учителька Мелания Планчак будзе похована на керестурским теметове на ютре, 23. новембра, на 14 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 7)