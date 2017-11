Нєшка почина „Новосадски Winter Fest”

НОВИ САД – Други „Новосадски Winter Fest“ будзе шветочно отворени на ютре, на Площи шлєбоди у Новим Садзе, а Манифестацию отвори Милорад Радоєвич, член Городскей ради за привреду.

Музична програма почнє зоз наступом Хору „Цифровани вокали” на Singing Christmas Tree – єдинственей конструкциї, з котрим будзе шпивац и специялна госцинска манифестациї Ана Штайдохар, потим ушлїдзи огньомет, а на концу вечара на главней бини наступи новосадски бенд „Амайлия”.

Кажди вечар на Площи шлєбоди буду наступац дзецински хори на „розшпиваним ядловцу”, шицки заинтересовани ше годни вожиц на фиякеру по новосадских улїцох, купиц рижни продукти, ручни роботи, новорочни прикраски або смачни специялитети у древених хижкох, участвовац у рижних дзецинских и гуманитарних активносцох, а през викенди слухац новосадски бенди и ди-джейох.

На паноох на Площи шлєбоди того року буду найкрасши дїла зоз новосадских ґалерийох и музейох. Кажди седем днї нащивителє буду мац нагоду опатриц виставу єдного з новосадских фотоґрафох. „Новосадски Winter Fest” отвори вистава Ярослава Папа, фоторепортера, редактора за Войводину аґенциї Танюґ.

Тогорочни „Новосадски Winter Fest” будзе тирвац по 30. децембер, а покровитель Манифестациї Город Нови Сад, Городска управа за привреду и компаниї „Гайнекен” и Войводянска банка.

