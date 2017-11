У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним 47. чишлє новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” звекшого пише о Конференциї о меншинских и локалних медийох, док у рубрики „Нашо места” зазначене як преславени Дзень општини Кула, и чи явно-комунални подприємства по наших местох порихтани за наиходзацу жиму.

„Економия” пише о сучасним бизнису, о актуалних висткох зоз керестурского здруженя паприґарох и о продукциї капусти у Бобальовей фамелиї з Бикичу.

„Култура и просвита” дава звит зоз остатнїх програмох у рамикох 24. Културней манифестациї „Костельникова єшень”, ту и звити зоз културних подїйох у Дюрдьове и актуалносци зоз керестурскей Основней школи и Ґимназиї „Петро Кузмяк”.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” читаче можу упознац малярску фамелию Парацки з Вербасу, интересантни живот новосадского архитекту Павла Жилника, а ту и нове предлуженє фельтону „Як (нє) скапал рокенрол”, док на бокох рубрики „Духовни живот” пише як преславени кирбаї у Ґосподнїцох и Беркасове.

„Спорт” дава звити зоз стретнуца фодбалерох-ветеранох у Керестуре, Окружним змаганю за столнотенисерох у Шидзе, як и зоз змаганя у ґуґланю у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

Додаток у тим чишлє „Литературне слово”.

