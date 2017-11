У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, будзе емитоване портрет-здогадованє на лївца Янка Микиту зоз Кули. У другей часци шлїдзи штварте предлуженє сериялу „Рокенрол у Руским Керестур”, а на шоре и нова емисия под назву „Пулс младих” котру вєдно пририхтали новинаре редакцийох на меншинских язикох Телевизиї Войводини.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)