Знова туристично на авионє понад Сербию

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дакедишнї Австралиянєц, терашнї Керестурец, Звонко Гайдук нєшка лєцел туристично понад цалу Сербию, та авион могло видзиц и на рускокерестурским нєбе.

То бул други лєт того року, а Звонко планує ище лєциц, понеже за нїм стої длугорочне пилотске искуство. И тот лєт витворени з потримовку искусного воєного пилота, а рушел з Беоґраду.

– Лєцим за свою душу, нє лєм понад Керестур, алє над цалу Сербию, котру я окреме любим, пре препровадзени 47 роки у цудзини.

