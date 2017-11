Нєшка у Заводзе едукация за руских новинарох

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох од 9,30 до 14 годзин, будзе отримана едукация по проєкту Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР), а у сотруднїцтве з Оддзелєньом за медийни студиї Филозофского факултету у Новим Садзе.

Нєшка преподаванє на тему поняца/зявеня цензури у медийней сфери отрима проф. др Дубравка Валич Неделькович, а о деконструкциї медийних порукох и медийней манипулациї будзе бешедовац проф др Деян Пралица.

Друга сесия будзе на гевтот пияток, 1. децембра, кед викладанє о идеї шлєбодних медийох у швеце отрима проф. др Владимир Барович, а преподаванє о язику Блажена Хома Цветкович.

