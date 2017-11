ШИД – На соботу у Руским доме будзе отримани Рочни концерт Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш“ на хторим наступя секциї Дружтва.

На концерту буду участвовац и госци зоз Сримскей Митровици, хтори представя свою творчосц.

Концерт почнє на 18 годзин, а уходнїца добродзечни прилог.

