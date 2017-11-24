Отримана перша часц едукациї за руских новинарох

НОВИ САД – Перша часц едукациї за руских новинарох, по проєкту Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР), а у сотруднїцтве з Оддзелєньом за медийни студиї Филозофского факултету у Новим Садзе, отримана нєшка у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох.

Преподаванє о цензури, з огляднуцом на єй зачатки и форми у хторих ше зявйовала през историю, и як ю мож препознац у нєшкайших швидких медийох бешедовала проф. др Дубравка Валич Неделькович, а о конкретних прикладох медийней манипулациї проф др Деян Пралица.

Друга часц НАР-овей едукациї будзе о тидзень, 1. децембра, кед викладанє о идеї шлєбодних медийох у швеце отрима проф. др Владимир Барович, а преподаванє о язику Блажена Хома Цветкович.

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