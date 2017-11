На Уставни суд пре оцену з мацеринского

Народна посланїца спред посланїцкей ґрупи ЛДП-ЛСВ-СДА Олена Папуґа гвари же ше предлужи бориц же би оценьованє мацеринского язика при националних заєднїцох мало иншаки третман и после того як єй амандмани на вименки закона о образованю нє були прилапени на нєдавним гласаню у Народней скупштини Србиї.

Папуґова гвари же после предвидзеного законского року, такой предложи нови вименки Закону о основним образованю и на схадзкох Одбору за образованє будзе обгрунтовйовац же мацерински язик муши достац лєпши третман.

– Опитам ше Устваному суду же чи таке третированє мацеринского язика унїжованє нашого уставного права – гвари народна посланїца.

Пакет законох о образованю бул обєдинєни у єдней точки дньового шора, а найвецей дискусиї було коло дуалного образованя, так же мало було часу за амандмани на други закони, як вименки и дополнєня на Закон о основним образованю, толкує Папуґова.

Пред гласаньом у Народней скупштини, у поштреднїцтве Канцелариї за людски и меншнски права Влади Сербиї, Комисия за образованє Координациї националних совитох националних меншинох написала Предлог заувагох на пакет законох з обласци образованя и послала го народней посланїци Олени Папуґа же би го приложела ґу амандманом.

Амандмани ше одношели на двоязичну наставу и оценьованє у Закону о основней школи, як о вияшньованю родичох за двоязичну наставу и финансийну потримовку локалней самоуправи у Закону о предшколским воспитаню и образованю.

Координация и посланїца Папуґова думаю же оценьованє мацеринского язика (як факултативного зоз елементами националней култури) треба же би було зоз оцену, а нє описно як усвоєне у вименкох закону и же би уходзело до просеку. То ключне у Закону о основним образованю, прето є меншином додатни мотив за ученє мацеринского язика.

– Опитала сом ше министрови образованя прецо то проблем же би ше мацерински язик оценьовало и же би оцена з мацеринского уходзела до просеку. Министер ми гварел же то нє ровноправно и же вец припаднїки националних меншинох маю єдну оцену вецей у школярских кнїжочкох – гварела посланїца ґрупи ЛДП-ЛСВ-СДА.

Папуґова предложела же би шицки школяре, як то скорей було, учели язик дружтвеного штредку, зоз чим би шицки, вец, мали исте число оценох.

Союз войводянских Мадярох, котри у владаюцей коалициї, мал свойо амандмани котри були прилапени и нє потримал Предлог заувагох на пакет законох з обласци образованя котри дала Координация националних совитох националних меншинох у поштреднїцтве Канцелариї за людски и меншнски права Влади Сербиї.

КООРДИНАЦИЯ БЕЗ УПЛЇВУ?

Олена Папуґа ше пита чи наисце нїхто нє мал слуха за амандмани Координациї националних совитох националних меншинох, котра би требала буц поштреднїк медзи националнима заєднїцами и державу, и чи вона нє ма нїяку моц же би вилобирала закони, або амандмани котри предложи.

