Отворена драга до Зренянину по маґистралней драги

ДЮРДЬОВ – Од того тижня по маґистралней драги Нови Сад-Зренянин з преходом по новим кружним цеку при Жаблю мож пойсц до Зренянину, бо закончена робота на регабилитациї тей часци драги.

Коло кружного цеку поставени и нови транспортни знаки, алє з гришку – же ше од Жаблю предлужує до Шайкашу, а нє до Дюрдьова.

Роботу окончує подприємство „Войпут” зоз Суботици, а надпатра служба „Шидпроєкт” зоз Шиду. За оправянє тей часци драги видоєни 761.890.748,58 динари (з ПДВ-ом), зоз средствох кредиту Шветовей банки, Европскей инвестиционей банки, Европскей банки за обнову и розвой, як и зоз средствох з державного буджету.

