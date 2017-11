Камери и паркинґ места за бициґли

Єшеньске ушорйованє центра Дюрдьова закончене прешлого штвартку кед вилята нова бетонска плоча на углє Краля Петра Першого и Святосавскей, при Задружним доме. Пред тим ришени вецей проблематични места у центре валала, обезпечени нови паркинґ места за бициґли и авта, вилята нова дражка, поставени камери и ушорена єдна простория у будинку Месней заднїци Дюрдьов.

Дзекуюци донацийом у материялу и роботи Дюрдьовчанох, як и видвоєних средствох з буджета Општини Жабель, Месна заєднїца Дюрдьов у центре валала поставела три конструкциї за штерацец шейсц места за паркиранє бициґлох. Два длугши конструкциї положени коло уходу до будинку Месней заєднїци и опрез општинскей библиотеки, а треца кратша, за дванац бициґли, опрез будинка Месней заєднїци, алє на главней улїчки.

Пред тим, опрез будинка Задружного дому, коло самей главней драги, направени паркинґ за авта. Часц средствох вихаснована и за нивелацию терена з чим реґуловане рушанє атмосферских водох опрез просторийох КУД „Бранислав Нушич” у Задружним доме, дзе вецей як децению после дижджох нє було преходне бо стала вода.

На инициятиву валалского Здруженя „Паорско срце” Месна заєднїца видвоєла средства и за поставянє камерох у дзециньскей часци парку же би ше од тераз могло лєпше контроловац хто губи дзециньски бависка, справи за бавенє и лавки. У акциї ушорйованя обилєна сала за винчанє у будинку Месней заєднїци, дзе поставени нови ламинат.

За тоти менши будовательни роботи у Дюрдьове Општина Жабель того року з буджета видвоєла коло 500 000 динари, а дзекуюци донатором з валалу, медзи котрима и Неделько Дуякович и Мирослав Мудри, представителє Здруженя „Паорско срце” и други.

