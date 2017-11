НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о актуалносцох и почежкосцох у продукциї меду, пририхтани и звит зоз етно-сайма у Беоґрадзе и прилог зоз едукациї за новинарох хтору орґанизовала Новинарска асоцияция Руснацох, як и други прилоги вязани за збуваня у нашей заєднїци.

Як кажду нєдзелю, ТВ Маґазин будзе емитовани на Другей програми РТВ на 20 годзин, а реприза такой на пондзелок вноци на 2 годзин и на штварток на 21,30 годзин (после емисиї „Добри вечар, Войводино).

