КОЦУР – Нєшка, од 8 по 12 годзин на коцурским пияцу будзе орґанизоване предаванє хаснованих стварох.

На пияцу ше будзе предавац хлопски и женски шмати, обуй, бависка и ствари потребни до обисца. Цени на пияцу буду символични.

Шицки хтори жадаю предац нєпотребни ствари, треба лєм же би пришли на пияц и завжали место дзе буду предавац.

