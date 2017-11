На ютре Кирбай у парохиї священомученїка Йосафата

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата у Кули, на ютре будзе преславене храмове швето Кирбай, хтори пренєшени на нєдзелю, гоч дзень того святого пада нєшка, 25. новембра.

Велька кирбайска Служба Божа будзе на 10 годзин, а перша Служба рано на 8 годзин. Як Рутенпрес дознава од домашнїх священїкох монахох, пароха о. Дамяна Кичи ЧСВВ и дотерашнього управителя парохиї о. Платона Салака, на Кирбай обчекую и нашого владику Георгия Джуджара и наших священїкох з околних парохийох, а тиж и своїх братох монахох Василиянох з України и Словацкей, дакедишнїх парохох у Кули, остатнього пароха о. Виталия Лотоцкого ЧСВВ, о. Антония Турчаника ЧСВВ и о. Владимира Седлачека ЧСВВ.

На кирбайскей Служби Божей будзе шпивац шпивацка ґрупа з катедралней церкви св. оца Миколая у Руским Керестуре под руководзеньом Лидиї Пашовей.

