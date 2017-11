„Искра“ єшеньски шампион

КОЦУР – Внєдзелю, 27. новембра, у остатнїм колу єшеньскей часци сезони у Подручней лиґи Суботица, коцурска „Искра“ госцовала у Нєґошеву дзе ю дочекала екипа „Пролетеру”. Як госцуюца екипа, „Искра“ победзела зоз 2:1 и полусезону закончела на першим месце зоз 37 освоєнима бодами.

Ґоли за „Искру“ на тим змаганю дали Лука Країнович и Дамян Ґубаш.

„Искра” на концу єшеньскей часци сезони зазначела 12 побиди, раз одбавела нєришено, а два змаганя страцела, зоз ґол розлику +34. Фодбалере коцурскей екипи дали 52, а прияли 18 ґоли.

(Опатрене 1 раз, нєшка 2)