Преславени Кирбай у коцурским манастире

КОЦУР – У Манастире шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї у Коцуре всоботу, 25. новембра, на швето священомученїка Йосафата преславени Кирбай.

З нагоди Кирбаю у манастире служена Служба Божа у котрей наказовал о. Леополд Рохмез, франєвац зоз Беоґраду, а сослужели штирме паноцове зоз наших парохийох у Коцуре и Руским Керестуре, як и о. Виталий Лотоцки ЧСВВ зоз України. Парохиянох споведал кулянски парох о. Дамян Кича.

На Служби присуствовали числени шестри и парохиянє з других местох котри ше по служби могли засладзиц зоз послуженьом пририхтаним за тото швето.

