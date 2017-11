Парохиянє двох парохийох вше дзечни помогнуц

СРИМСКА МИТРОВИЦА/БЕОҐРАД – З нагоди Шветового дня худобних и Нєдзелї Каритасу, 19. новембра сримскомитровацка парохия назберала 11 890, а беоґрадска 2 600 динари як помоц загроженим.

Представнїки парохиялних каритасох одлучели тоту нєвельку помоц послац до широтного дому, до места Виноградов у України, дзе шестри Служебнїци водза старосц о седмерих широтих дзецох, а то уж треци раз же тоти парохиї помагаю широтом на Закарпатю.

Исти дзень парохиянє побрали и касочки Каритасу до хторих буду докладац до Нового року свойо добродзечни прилоги, а вец ше назберани средства прида шестром Служебнїцом до Керестура котри за Крачун однєшу тоту помоц до Виноградова.

