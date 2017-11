Преславели пейдзешат роки од малей матури

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре всоботу, 25. новембра, бувши школяре преславели пейдзешатрочнїцу малей матури. Орґанизаторе стретнуца були Коцана Колєсар и Янко Бесерминї, а на друженє пришли 22 особи, од вецей як 60 школярох у тей ґенерациї.

На тот завод стретли ше бувши школяре коцурскей школи народзени 1952. року, основну школу закончели 1967. року и були перши матуранти у новей школи. На стретнуцу були и їх дакедишнї учителє и наставнїки – Силвестер Макаї, котри бул класни старшина руского, як и Ґеорґиє Йоцев, класни старшина сербского оддзелєня, як и їх наставнїки Микола Кучмаш и СерафинаМакаї.

У єдней з учальньох було символичне преволованє школярох, а означованє пейдзешатей рочнїци малей матури предлужене у ресторану „Бачки полудзенок”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 2)