Медиї заєднїци – шанса и за меншини

НОВИ САД – Пияток, 24. новембра, у Медиа центру Войводини, отримана Конференция „Гражданє и медиї – медиї цивилного дружтва як наймоцнєйша вяза”.

Конференция понукала широке упознаванє зоз сучасним и нє досц у Сербиї вихаснованим феноменом медийох цивилного дружтва, односно медийох гражданского дружтва и заєднїци.

Розпатрени вецей аспекти, а програмски редактор Нєзависного дружтва новинарох Войводини Динко Ґрухонїч представел практичне функционованє медийох заєднїци, адвокат з Канцелариї Белянски Велько Милич указал на правни аспект орґанизованя, менаджер у култури и медийох Мирослав Кевежди принципи їх ушореня, док медийна експерткиня Жужана Серенчеш бешедовала о гражданских медийох як шанси за меншински заєднїци, окреме после приватизациї локалних медийох.

Конференцию орґанизовало Нєзависне дружтво новинарох Войводини з потримовку ОЕБС-а и Амбасади Голандиї.

