Отримани и Рочни концерт КПД „Дюра Киш”

ШИД – У Руским доме всоботу, 25. новембра, отримани Рочни концерт Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш“ на хторим представени активносци секцийох през ґлуму, музику и шпиванку.

Концерт отворела дзецинска драмска секция зоз театралнинм фалатом „Алибаба и 40 збойнїки“ у режиї Цветина Аничича.

Тиж ше представела и Старша жридлова шпивацка ґрупа хтора приказала обичаї у обисцу после косидби жита, а наступел и оркестер Дружтва, як и Младша мишана шпивацка ґрупа з венчиком руских шпиванкох.

Госци на концерту були члени Здруженя гражданох „Руснаци“ зоз Сримскей Митровици, та ше публики у Шидзе представела їх шпивацка ґрупа „Руски зарї”, оркестер „Ходоба и приятелє“, а даскельо члени „Руснацох” представели свою поезию або поезию руских поетох.

После концерта, у добрим розположеню, предлужене друженє госцох и домашнїх.

