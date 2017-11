Приказана богата рочна продукция РКЦ

НОВИ САД – У Ґимназиї „Лаза Костич” у Новим Садзе всоботу, 25. новембра, Руски културни центер (РКЦ) отримал свой Рочни концерт.

З тей нагоди на програми було двацец точки, а на самим початку дзецински шпиванки и танци розвешелєли числену публику у ґимназийскей сали. Потим шлїдзели наступи старших фолклорних ґрупох и наступ Хора „Гармония”, женскей и хлопскей шпивацкей ґрупи, солистки Катарини Кочиш чий наступ провадзел Национални оркестер РКЦ, котри и самостойно виведол єдну композицию.

Кед би на програми було приказане шицко цо члени РКЦ през рок витворели у своїх секцийох, як надпомла директорка РКЦ Нови Сад Наташа Мудрох Макаї, програма би тирвала вецей годзини. Прето вибрани праве тоти хтори найлєпше презентую їх роботу, а хтори витворени дзекуюци вредним и упартим ентузиястом, у чежких условийох.

З оглядом же публика у тей цаловечаршей програми уживала нєполни два годзини, мож повесц же тот рок, у продукцийним смислу, бул наисце богати.

