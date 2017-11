ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини Вербас Маряна Мараш заказала шесту схадзку локалного парламенту. Схадзка будзе отримана ютре, 28. новембра.

На дньовим шоре будзе Предкладанє одлуки о месних заєднїцох на подручу општини Вербас, а нєобходносц зволованя схадзки обгрунтована з потребу обезпечованя условийох за отримованє виберанкох за совити месних заєднїцох у календарских рокох.

Схадзка почнє на 12 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 5)