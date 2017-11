НОВИ САД – Нова кнїжка академика Юлияна Тамаша на сербским язику „Испред смртноґ таласа” на ютре, 28. новембра, будзе промовована у Новим Садзе.

Свойо слово, насампредз о тей кнїжки, виповедза Стеван Тонтич, Предраґ Момчилович, Зоран Колунджия и сам автор.

Промоция почнє на 18 годзин у Кнїжари „Мост” (Змай Йовова 22, у пасажу).

