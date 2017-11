Преславени Кирбай у Кули

КУЛА – Грекокатолїцка парохия св. Йосафата у Кули вчера, 27 новембра, преславела свойо швето – Кирбай. Архиєрейску Службу Божу предводзел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужели священїки керестурски парох о. Михайло Малацко, коцурски парох о. Владислав Рац, новосадски парох о. Юлиян Рац, индїйски о. Петро Дудка, о. Володимир Седлачек ЧСВВ зоз Словацкей, о. Виталий Лотоцки ЧСВВ з України, старовербаски парох о. Алексий Гудак, керестурски капелан Михайло Шанта, домашнї о. Платон Слак ЧСВВ, дияконєл о. Теодозий Шнирц ЧСВВ зоз Словацкей, а споведал нововербаски парох о. Иґор Вовк. Владику, шицких священїкох и вирних, привитал домашнї парох о. Дамян Кича ЧСВВ.

Архиєрейску Службу Божу зоз шпиваньом возвелїчала и шпивацка ґрупа з Руского Керестура, на чолє з дириґентку Лидию Пашо.

На концу Богослуженя владика помировал шицких парохиянох и їх госцох, котри пришли у вельким чишлє. Пре диждж нє бул обход коло церкви, а у церковней сали отримане друженє и закуска за шицких присутних, хтору пририхтали шестри Служебнїци и парохиянє.

