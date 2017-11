„Бачка“ закончела полусезону на штернастим месце

ДЮРДЬОВ – Вчера, 26. новембра у Дюрдьове, Фодбалски клуб „Бачка 1923“ у 17. колє Подручней лиґи Нови Сад, на домашнїм терену бавела нєришено з ФК „Нови Сад 1921“ з Нового Саду з резултатом 1:1. Ґол за домашнїх посцигнул Урош Павлов.

То було остатнє змаганє у єшеньскей часци першенства, у котрим ФК „Бачка 1923“ забера 14. место з 18 бодами, цо за 10 боди менєй од першопласованого ФК „Татра“ з Кисачу, а за 18 боди вецей од остатнього, 18. клубу на таблїчки, ФК „Виноґрад“ з Лединцох.

