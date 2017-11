И општини Кула и Шид достали средства по конкурсу

НОВИ САД – Општини Кула и Шид, од 13 општинох у Войводини, по конкурсу Покраїнского секретарияту за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу достали средства за суфинансованє проєктох локалних самоуправох за унапредзенє виробку и запровадзованє ефикасних реґионалних и локалних политикох.

Представнїком општинох Кула, Шид, Канїжа, Темерин, Бач, Србобран, Житиште, Ковачица, Апатин, Опово, Била Церква, и городох Панчево и Зомбор контракти уручел покраїнски секретар за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу Оґнєн Бєлич у вредносци од 8 милиони динари, и наглашел же ше так пробує змоцнїц капацитети самоуправох, з чим ше предлужує реализацию основного циля Покраїнскей влади, а то пошвидшани економски розвой през отверанє нових роботних местох.

Як наглашел Бєлич, тот Секретарият повторел ище єден круг конкурсох хтори ше одноша на пририхтованє проєктно-технїчней документациї за стратеґийни проєкти у индустрийних зонох городох и општинох, и наявел розписованє нових конкурсох шлїдуюцого року.

