Означени Дзень присоєдинєня Войводини ґу Сербиї

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович пияток, 24. новембра, пририхтал шветочни приєм з нагоди означованя Дня присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербиї 1918. року.

Предсидатель Мирович визначел же нєт значнєйшей одлуки у цалим прешлим вику, нє лєм у историї сербского народу у Войводини, алє и у цалим националним корпусу, бо до ньго сублимована виковна борба за шлєбоду и нєзависносц насампредз сербского, алє и других народох хтори ту жию и прето тоту одлуку, як на Велькей народней скупштини гварел Яша Томич, вєдно принєсли Серби, Бунєвци, Словаци, Руснаци и представнїки других националних заєднїцох, а значну улогу мали и жени.

-Велькей, стотей рочнїци присоєдинєня наших обласцох ґу Кральовини Сербиї, будзе пошвецени цали наиходзаци 2018. рок. Отвориме и Музей присоєдинєня, а тото швето будземе славиц нє лєм у Войводини, алє и по цалей Сербиї, уключуюци закончуюцу шветочносц у Беоґрадзе, гварел Мирович и додал же предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич прилапел буц покровитель означованя того ювилею и почесни предсидатель заєднїцкого орґанизацийного одбору.

На шветочним приєму у Покраїнскей влади були епископ бачки Ириней и други представїнки Сербскей православней церкви, амбасадоре вецей державох и други представнїки дипломатского кору посланїки Скупштини АП Войводини, городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич, представнїки Универзитета у Новим Садзе, наукових и културних институцийох, представїнки городох и општинох, як и представнїки националних совитох националних меншинох.

