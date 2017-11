НОВИ САД – „Кафе дебата зоз (и о) литературу“ будзе отримана на штварток, 30. новембра на 12 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе.

На тим стретнуцу будзе бешеди о литератури у нашей заєднїци, о нових, сучасних жанрох, писательох, стану у литератури у нашей заєднїци, алє и о тим кельо наша заєднїца ма активних и „пасивних“ писательох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 13)