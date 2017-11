СИВЕЦ – У Сивцу всоботу, 25. новембра, отримани традицийни, 33. Фестивал акустичарскей музики ФАМУС, на хторим участвовали и Николина Шарич и Сашо Палєнкаш з Руского Керестура, а Палєнкаш бул и член жирия.

Вони двойо наступели у ревиялней часци зоз шпиванку по руски „Место розходу”, хтору Сашо одшпивал и одграл на ґитари, а Николина го провадзела на тапану.

На ФАМУС-у, хтори того року означел 40 роки постояня, змагали ше 14 учашнїки з вецей местох.

