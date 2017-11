РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 25. новембра, Церковни одбор орґанизовал єшеньске пораєнє церковней порти у Руски Керестуре.

У тим им помогли и други парохиянє, а першираз и млади волонтере Каритасу. Понеже була красна хвиля, удало ше им позберац вельке количество нападаного лїсца. После удатней роботи за шицких бул заєднїцки полудзенок – пасуля.

