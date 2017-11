На рукометним турнире и керестурски школяре

БАЧКИ БРЕСТОВЕЦ – На Мини рукометним турниру, хтори 25. новембра отримани у Бачким Брестовцу, участвовали рукометни екипи школярох нїзших класох основношколского возросту зоз 12 местох, а медзи нїма и Рукометна секция ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура.

Керестурска екипа, хтору водзи учитель класней настави и рукометни тренер Славко Надь, одбавела пейц змаганя и витворела три побиди процив екипох з Баймоку, Бачкого Моноштору и домашїх, страцела под екипи Приґревици а нєришено одбавела з екипу зоз Зомбора.

Кажди тим як награду достал по два рукометни лабди, а бавяче почасцени зоз сендвичами и соками. Мини турнир у Бачким Брестовцу перши у тей сезони, понеже маю буц орґанизовани вецей турнири.

Турнир домашнї клуб орґанизовал у сотруднїцтве з рукометнима союзами Войводини и Сербиї, як часц проєкту „мини рукомет” хторому главни циль шлєбодне рушанє дзецох и мотивованє за занїманє зоз спортом, та и рукометом. У мини рукомету прето нє важни конєчни резултат, алє розуменє бависка, фер-плей и медзисобне сотруднїцтво.

