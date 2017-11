Нащива представительох Каритасу Удине

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурски Каритас пияток, 24. новембра, нащивели представителє Каритасу Удине – Бруно Кинелато, диякон Диєґо Манцути и Северино Дзаниня. Вони були иницияторе будованя Каритасу, у чим ше пред 11 роками особно анґажовали у роботи. Причина їх нащиви то отримованє духовного контакту и планованє роботи коло кладзеня изолациї и билєня вонкашнїх мурох Каритасу.

Парох о. Михайло Малацко и волонтере представели свою роботу, потим и госци бешедовали о своїх анґажованьох у других державох, а здогадли ше и часох кед почали приходзиц до наших крайох.

Було зворушлїве слухац их з яким ентузиязмом бешедую о своїм анґажованю у волонтерскей роботи з хтору су присутни нє лєм у Европи, алє и у Африки. Як наглашел Бруно Кинелато, хторому иншак 80 роки, буц волонтер – то животне поволанє.

Идуца нащива будзе на яр, кед ше и планую роботи.

