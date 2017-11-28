Вирски животРутенпрес

Обновени и криж у порти

автор маф 28. новембер 2017
23.11.2017.- Obnova kriza u porti 006_resize

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей парохиї прешлого тижня докончене и обнавянє каменого крижа хтори ше находзи у церковней порти, дзе го поставела парохийна заєднїца давного 1830. року.

Роботи на крижу и огради доокола нього окончело подприємство „Каменорезач Малацко” Владимира Малацка. Камени криж очисцени и премасцени зоз защитним средством, а ище ма буц поставене розпяце. Ґу тому, обновени и позлацени букви написох на штирох бокох постоля на латинским и церковнославянским язику, и офарбена ограда коло крижа.

Як Рутенпрес дознава од пароха о. Михайла Малацка, обнову крижа финансує парохия, а за тоту намену назберани и добродзечни прилоги од вирних.

27.11.2017. - Katedralna cerkva i kriz u porti 009_resize

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