Обновени и криж у порти

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей парохиї прешлого тижня докончене и обнавянє каменого крижа хтори ше находзи у церковней порти, дзе го поставела парохийна заєднїца давного 1830. року.

Роботи на крижу и огради доокола нього окончело подприємство „Каменорезач Малацко” Владимира Малацка. Камени криж очисцени и премасцени зоз защитним средством, а ище ма буц поставене розпяце. Ґу тому, обновени и позлацени букви написох на штирох бокох постоля на латинским и церковнославянским язику, и офарбена ограда коло крижа.

Як Рутенпрес дознава од пароха о. Михайла Малацка, обнову крижа финансує парохия, а за тоту намену назберани и добродзечни прилоги од вирних.

