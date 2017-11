Нєшка схадзка и Скупштини општини Кула

КУЛА – Нєшка будзе отримана 13. схадзка Скупштини општини (СО) Кула, котра почнє на 10 годзин у велькей сали СО Кула.

На дньовим шоре будзе Предкладанє Одлуки о консолидованим закончуюцим рахунку буджету општини Кула за 2016. рок, Звит о вивершеню Одлуки о буджету Општини Кула од януара по септембер 2017. року.

Попри тим, на дньовим шоре и Предкладанє Одлуки о общих правилнїкох о квартельних и дїловних будинкох на териториї општини Кула, Предкладанє Одлуки о снованю Совиту за медзинационални одношеня. Будзе розпатрани Звит о дїлованю Културного центру Кула за 2016. рок, и Предкладанє о даваню согласносци на роботну Програму Народней библиотеки за 2018. рок.

На схадзки СО Кула будзе розпатрани и предклад Ришеня о розришованю и вибору членох стаємних роботних целох (Комисийох) Скупштини општини Кула, преставаню мандату и менованя члена Надпатраюцого одбору ЯКП „Водовод” Червинка, менованю о. д. директора явних подприємствох и установох чий снователь Општина Кула, и о розришеню и менованю членох Школских одборох, як и преставанє функциї члена и вибор нового до Општинскей ради општини Кула.

