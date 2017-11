Єшеньске ушорйованє валалу

ДЮРДЬОВ – Єшеньске ушорйованє центра Дюрдьова закончене з вилїваньом новей бетонскей подлоги на углє Краля Петра Першого и Святосавскей при Задружним доме и опрез нього.

Пред тим ришени вецей проблематични места у центре валала, направи нови паркинґ места за бициґли на трох местох и нови паркинґ места за три до штири авта коло главней драги медзи будинком Месней заєднїци и Задружним домом. Часц средствох вихаснована и за нивелацию терена, з чим реґуловани атмосферски води. Тиж, у єдней часци опрез Задружного дома вилята нова дражка и коло нєй викопани ярок. У дзецинскей часци парка поставени камери же би ше могло лєпше контроловац хто ламе лавки и губи дзецинскисправи за бавенє. У акциї ушорйованя обилєна сала за винчанє у будинку Месней заєднїци, дзе поставени и нови ламинат.

За тоти менши будовательни роботи у Дюрдьове Општина Жабель того року з буджета видвоєла коло 500 000 динари, а дзекуюци донатором з валалу шицко цо було заплановане и окончене.

