ДЮРДЬОВ/НОВИ САД – Кантавтор Михаил Рамач з Дюрдьова внєдзелю, 26. новембра, обявел ище єдну нову композицию, з назву „Нє стой!”.

Як и його прешли два шпиванки обявени того року, и тоту мож послухац на МАК-овим Ютюб каналу (Mihail Ramac – Nje stoj), як и на сайту makmagazine.bandcamp.com, дзе ю мож и безплатно презняц.

Михаил до конца рока рихта ище нови шпиванки, а за єдну знєє и спот.

