РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей виронаучней сали у Руским Керестуре, на соботу 2. децембра, будзе Стретнуце приятельох Каритасу.

На тим Стретнуцу о. Владислав Варґа будзе бешедовац о паповим порученю з нагоди Шветового дня худобних, а о. Михайло Малацко о парихоялним Каритасу.

На програми ше представи и рочна робота керестурского Каритасу, а млади буду участвовац з музичнима точками.

Стретнуце орґанизує парохийни Каритас святого о. Миколая.

