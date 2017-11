Розписани конкурс з обласци електронских комуникацийох и информацийного дружтва

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за привреду и туризем розписал конкурс за додзельованє безповратних средствох локалним самоуправом з териториї АП Войводини за суфинансованє проєктох з обласци електронских комуникацийох и информацийного дружтва за 2017. рок.

Дзекуюци средством з того конкурсу локални самоуправи можу конкуровац за поставянє хотспот локацийох у општинох и городох хтори гражданом оможлївя шлєбодни приступ интернету, за инсталованє информацийно-комуникацийней инфраструктури у школох за уводзенє е-настави, як и за поставянє видео-надпатрунку у воспитно-образовних установох и по городох. Средства за тоти намени опредзелєни у виносу 24 милиони 386. 480,09 динари.

Вецей информациї о тим конкурсу мож пречитац на сайту www.spriv.vojvodina.gov.rs.

