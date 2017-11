Вишла новемберска „Заградка”

НОВИ САД – Пецеро школяре першей класи у руским оддзелєню у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре прибрали рамик новемберского числа „Заградки”, хторе тих дньох вишло з друку.

О Стретнуцох з писателями и о нових кнїжкох за наймладших читачох хтори у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень” отримани у Руским Керестуре, Коцуре и у Кули, можеце пречитац на 2. и на 18. боку.

Зоз творчосци руских писательох за тото число вибрани стихи Ирини Гарди-Ковачевич и Дюри Папгаргая, и приповедки Мирона Будинския, Евґения М. Кочиша и Штефана Чакана.

У „Малей заградки” аж штири загадки поетеси Меланиї Павлович и даскельо нє цалком закончени илустрациї, же би дзеци мали цо вифарбйовац.

На трох бокох „Школяре авторе” красни литературни и подобово роботи найбаржей инспировани зоз єшеню и з домашнїма любимцами.

Пиятковим друженьом дзецох, без мобилних телефонох и компютерох, у Каритасу у Руским Керестуре, пошвецени цали 19. бок, а остатнї боки часописа за розвагу.

