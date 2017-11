Бикичанє ше врацели з бодом зоз госцованя у Нових Карловцох

ШИД – Фодбалере ОФК „Бикич”, у остатнїм 15. колє єщеньскей часци першенства Медзиопштинскей фодблскей лиґи Срим, у Нових Карловцох бавели нєришено 3:3 процив домашнього Полета.

После 15 колох, на першим месце „Напредак” зоз Жарковцу хтори ма 35 боди, а ОФК „Бикич” на 13. месце зоз исто тельо бодами.

У тей лиґи ше змага ище єдна екипа зоз шидскей општини, а то „Гайдук” зоз Вишнїчева, хтори з резултатом 3:0 дома победзел „Фрушкогорец” з Мандєлосу и хвильково забера осме место зоз 21 бодом.

