Крачунска споведз за хорих, у Кули и за шицких

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище вше мож приявиц хорих и старих за Крачунску споведз до парохиялних урядох наших парохийох и у Руским Керестуре и у Кули, а споведз ше окончи на пияток 1. децембра у домох вирних у предполадньових годзинох.

За шицких других вирних парохиї священомученїка Йосафата у Кули, исти дзень, 1. децембра будзе нагода за Крачунска споведз у церкви од 16,30 годзин. У тей парохиї тих дньох ше окончує и записованє дзецох за пакецики од св. Миколая, а цена пакецика 500 дин.

