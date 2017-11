Шветочносц з нагоди Дня РТВ

НОВИ САД – У Студию „М” Радия Нови Сад, нєшка, 28. новебра, отримана шветочносц з нагоди ювилея – 68-рочнїци Радио телевизиї Войводина.

Радио Нови Сад основани з одлуку Главного вивершного одбору Народней скупштини Войводини 1949. року. Програму, хтора од початку була конципована на пейцох язикох – сербским, мадярским, словацким, румунским и руским язику, шветочно ше почало емитовац 29. новембра истого року.

Означуюци тот ювилей отримане шветочне одкриванє спомин-плочох дакедишнїм дїячом радия – проф. Антонови Еберстови, Ярославови Войтеховскому, Стеванови Радосавлєвичови, Тодорови Петронїйови и Савови Вукосавлєвому. Шицки були снователє, члени и дириґенти оркестрох Радия Нови Сад. Плочи одкрили синове визначних дїячох – Ото Войтеховски, Милан Вукосавлєв и Нинослав Петронї.

После тей шветочносци, з нагоди ювилея, робтнїком додзелєни припознаня за успих и длуги стаж у ТВ.

